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Погодные рекорды Молдовы 19 марта

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Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1672)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210319/34039277/pogodnye-rekordy-moldovy-19-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Максимально высокий показатель температуры воздуха 19 марта на территории Молдовы зарегистрировали 47 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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© Sputnik / Константин Михальчевский
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По информации синоптиков, в 1974-м в этот день воздух прогрелся до нехарактерной для весны отметки: +24,4 градуса . 

А температурный минимум 19 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1962 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -11,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1672)

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