Самый точный прогноз погоды: зима не желает отступать

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КИШИНЕВ, 19 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 19 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями. Местами возможны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 19 марта: ночью от 0 до +2, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу - без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 20 марта ожидается до +9, а минимальная – в пределах 0. Такой температурный режим сохранится до 25 марта. В эти дни ожидаются перепады атмосферного давления.

Праздники и народные приметы

В русской православной церкви 19 марта отмечается память святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами.

Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос.

В народе раньше говорили, что 19 марта полагается с особым почтением относиться к воде, поэтому освящали колодцы, ходили в баню.

В старину верили, если в колодец 19 марта бросить немного мха, то дождь пойдет. Этим приемом также часто пользовались во время засухи в другие дни года.

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