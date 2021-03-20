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Погодные рекорды Молдовы 20 марта

© Photo : Евгений Паскарь
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1674)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210320/34050597/pogodnye-rekordy-moldovy-20-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 20 марта на территории Молдовы зарегистрировали девяносто один год назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1930-м в этот день воздух прогрелся до нехарактерной для ранней весны отметки: +22 градуса. 

А температурный минимум 20 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1952 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -9,2 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31,2 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1674)

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