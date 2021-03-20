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Растения, покрытые инеем

Самый точный прогноз погоды: похолодание и заморозки ночью

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1675)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210320/34053405/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-.html

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КИШИНЕВ, 20 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 20 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают об облачной погоде с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

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Точный прогноз погоды в Кишиневе на 20 марта: ночью от -3 до -1, днем от +6 до +8.

"Метеорологические факторы  будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье - без осадков", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 21 марта ожидается до +10, а минимальная - в пределах +5. Затем немного похолодает: до + 8 днем, а ночью возможны заморозки до -5. Начиная с 26 марта начнет теплеть, температура воздуха вновь вернется на отметку +10 градусов. 

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В православной церкви почитается память великомученика Василия. Кроме того, 20 марта поклоняются чудотворной иконе "Споручница грешных". Неизвестно, кто стал ее автором, но исцеляющая сила иконы была открыта в середине ХIХ века. Именно тогда образ помог жителям Орловской области, где он в этот момент находился. Постепенно о чудодейственной силе иконы узнали и другие люди.

Считается, что 20 марта иконе нужно молиться об избавлении от холеры — по крайней мере, в прежние годы многие люди излечились от этой напасти.

 

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Тема:
Погода в Молдове (1675)

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