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Снег и фруктовое дерево в цвету

Погодные рекорды Молдовы 21 марта

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 21 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 21 марта на территории Молдовы зарегистрировали порядка полувека назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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По информации синоптиков, в тот день 1974 года воздух прогрелся до +22,3 градуса.

А температурный минимум 21 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1948-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -17 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 39,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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