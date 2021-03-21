Самый точный прогноз погоды: когда на смену ночным морозам придет потепление

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КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +10 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 марта: ночью от -3 до -1, днем от +7 до +9.

"В понедельник пройдут слабые осадки", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 22 марта составит от +2 до +7, а минимальная – в пределах 0. Днем 23 марта синоптики обещают до +8, в ночные часы – до -5. Местами возможны слабые дожди. На следующий день, 24 марта, температурный режим не изменится, осадков не предвидится. Уже 25 марта синоптики обещают, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум достигнет +9 градусов. С 26 марта станет теплеть – днем до +12, а 27 марта – до +14. При этом минимум будет в пределах 0.

Православная церковь 21 марта почитает Кипрскую икону Божией Матери, а также икону Божией Матери "Знамение".

Согласно народным приметам, если в этот день птицы вьют гнезда с солнечной стороны, то лето будет достаточно холодным. Люди верили, если поставить на столе в доме ветку вербы, то она принесет счастье семье. Считалось, если 21 марта выдалось солнечным, то лето будет теплым, а если на улице холодно и пасмурно, то и лето окажется прохладным.

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