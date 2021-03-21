Самый точный прогноз погоды: когда на смену ночным морозам придет потепление

КИШИНЕВ, 21 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без осадков. Ветер западный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +10 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 21 марта: ночью от -3 до -1, днем от +7 до +9.
"В понедельник пройдут слабые осадки", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 21 марта почитает Кипрскую икону Божией Матери, а также икону Божией Матери "Знамение".
Согласно народным приметам, если в этот день птицы вьют гнезда с солнечной стороны, то лето будет достаточно холодным. Люди верили, если поставить на столе в доме ветку вербы, то она принесет счастье семье. Считалось, если 21 марта выдалось солнечным, то лето будет теплым, а если на улице холодно и пасмурно, то и лето окажется прохладным.
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