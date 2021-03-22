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Комсомольское озеро

Погодные рекорды Молдовы 22 марта

© Sputnik / Osmatesco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210322/34064699/pogodnye-rekordy-moldovy-22-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 22 марта на территории Молдовы зарегистрировали чуть больше трех десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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По информации синоптиков, в тот день 1990 года воздух прогрелся до +22,5 градуса.

А температурный минимум 22 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1942-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -15 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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