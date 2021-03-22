Самый точный прогноз погоды: когда в страну придет настоящая весна

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 марта в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем местами слабые осадки смешанного характера. Ветер западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 марта: ночью от -2 до 0, днем от +4 до +6.
"Во вторник без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 22 марта почитает албазинскую икону Божией Матери, именуемую "Слово плоть бысть". Также в этот день поминают Сорок Мучеников Севастийских.
Согласно народным приметам, если в этот день дует теплый ветер, то лето может быть ненастным. Считалось, если 22 марта выдастся теплым, то и последующие 40 дней будут теплыми.
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