Самый точный прогноз погоды: когда в страну придет настоящая весна

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 22 марта в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики обещают облачность с прояснениями. Днем местами слабые осадки смешанного характера. Ветер западный слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 22 марта: ночью от -2 до 0, днем от +4 до +6.

"Во вторник без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 23 марта составит от +2 до +7, а минимальная – от -5 до 0. Днем 24 марта синоптики обещают до +8, в ночные часы – до -5. На следующий день, 25 марта, синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум достигнет +9 градусов. С 26 марта станет теплеть – днем до +10, 27 марта – до +14. Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.

Православная церковь 22 марта почитает албазинскую икону Божией Матери, именуемую "Слово плоть бысть". Также в этот день поминают Сорок Мучеников Севастийских.

Согласно народным приметам, если в этот день дует теплый ветер, то лето может быть ненастным. Считалось, если 22 марта выдастся теплым, то и последующие 40 дней будут теплыми.

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