Погодные рекорды Молдовы 23 марта

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 23 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации метеорологов, 23 марта 1990 года столбик термометра показал в тени +22,9 градуса по Цельсию.
А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1969 году, он составил -7,8 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>