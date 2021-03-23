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Погодные рекорды Молдовы 23 марта

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1676)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210323/34081091/pogodnye-rekordy-moldovy-23-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 23 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

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© Sputnik / Костис Нтантамис
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По информации метеорологов, 23 марта 1990 года столбик термометра показал в тени +22,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1969 году, он составил -7,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1676)

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