Погодные рекорды Молдовы 23 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, зарегистрированный на территории Молдовы 23 марта, приборы зафиксировали еще в 90-х годах прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.

По информации метеорологов, 23 марта 1990 года столбик термометра показал в тени +22,9 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы относится к 1969 году, он составил -7,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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