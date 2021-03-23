Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

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КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами слабые осадки смешанного характера.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 марта: ночью от -2 до 0, днем от +4 до +6.

"В среду без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 24 марта останется на тех же показателях от +2 до +7, а минимальная – от -5 до 0. Днем 25 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум составит +8 градусов. С 26 марта станет теплеть – днем до +10, 27 марта – до +14. Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.

Православная церковь почитает в этот день память Святой Василисы. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василиса, которой на тот момент было всего 9 лет, также прошла через это, и ее вынуждали отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли страшным пыткам.

По приметам, если 23 марта будет гроза, то год будет урожайным. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Люди верили: если по небу плывут синие облака, то это к теплу и дождю.

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