Самый точный прогноз погоды: грядет потепление

КИШИНЕВ, 23 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность. Днем местами слабые осадки смешанного характера.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +2 до +7 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 23 марта: ночью от -2 до 0, днем от +4 до +6.
"В среду без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь почитает в этот день память Святой Василисы. Во время правления императора Диоклетиана были организованы массовые гонения на последователей христианской веры. Василиса, которой на тот момент было всего 9 лет, также прошла через это, и ее вынуждали отречься от Христа. Однако девочка была непреклонна, и ее подвергли страшным пыткам.
По приметам, если 23 марта будет гроза, то год будет урожайным. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы. Люди верили: если по небу плывут синие облака, то это к теплу и дождю.
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