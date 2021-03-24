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Погодные рекорды Молдовы 24 марта

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (296)
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 24 марта на территории Молдовы зарегистрировали более десятилетия назад.

Билл Гейтс.
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 2008 году в этот день воздух прогрелся до отметки +20,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 24 марта на территории Молдовы зафиксирован в 2013 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -10,4 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Коронавирус в марте 2021 (296)

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