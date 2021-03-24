Самый точный прогноз погоды: природа снова преподнесет сюрприз

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность. Днем на всей территории страны возможны слабые осадки смешанного характера.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 марта: ночью от -4 до 0, днем от +2 до +5.
Днем 25 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум составит +8 градусов. С 26 марта станет теплеть: днем - до +10, 27 марта - до +14.
Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.
Праздники и народные приметы
В народе 24 марта отмечают День Евфимия. Этот день посвящен Ефимию Великому, также известному как Ефимий-схимник и Ефимий Благодушный. Живший на рубеже IV-V веков, этот отшельник вместе с Макарием и Антонием Великими и Пахомием особо чтится церковью, он один из первых монахов-пустынников.
Считалось, что если холода заканчиваются к концу марта, то следует ждать теплого лета. А еще поговаривали, что, если в конце марта на поля набегут мыши, это предвестие неурожая.
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