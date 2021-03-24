Самый точный прогноз погоды: природа снова преподнесет сюрприз

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КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность. Днем на всей территории страны возможны слабые осадки смешанного характера.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 24 марта: ночью от -4 до 0, днем от +2 до +5.

Днем 25 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум останется таким же, а вот максимум составит +8 градусов. С 26 марта станет теплеть: днем - до +10, 27 марта - до +14.

Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от +3 до +8.

Праздники и народные приметы

В народе 24 марта отмечают День Евфимия. Этот день посвящен Ефимию Великому, также известному как Ефимий-схимник и Ефимий Благодушный. Живший на рубеже IV-V веков, этот отшельник вместе с Макарием и Антонием Великими и Пахомием особо чтится церковью, он один из первых монахов-пустынников.

Считалось, что если холода заканчиваются к концу марта, то следует ждать теплого лета. А еще поговаривали, что, если в конце марта на поля набегут мыши, это предвестие неурожая.

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