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Когда в Молдове закончится снег и наступит весна: что обещают синоптики

© Sputnik / Павел Лисицын
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210324/34104953/kogda-v-moldove-zakonchitsya-sneg-i-nastupit-vesna-chto-obeschayut-sinoptiki.html

Жителям Молдовы недолго осталось мерзнуть. Согласно прогнозам синоптиков, уже на выходных в республику придет весна.

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Погода в Молдове в первый месяц весны преподнесла немало сюрпризов. Кроме дождливых дней, страну также много раз засыпало снегом. Однако вскоре такие неблагоприятные погодные условия сменит настоящее весеннее тепло. 

Снег в Кишиневе 24 марта
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Как следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы, в четверг еще будет облачно и ожидается местами слабый снег. Ночью возможны заморозки до -5 градусов по Цельсию в некоторых районах страны. Днем температура воздуха будет в пределах +1..+6 градусов.

В пятницу, 26 марта, также возможны слабые осадки. Ночью будет от 0 до -5 градусов. Но днем температура воздуха уже достигнет +9 градусов. 

Заметно погода улучшится на выходных. В субботу синоптики не прогнозируют осадков, а воздух прогреется днем до +14. Ночью температура воздуха ниже нуля опускаться не будет. 

В воскресенье ожидается уже +15, без существенных осадков. В то же время начнет теплеть и в ночное время: уже до +5. 

Дождь зимой
© Sputnik / Mihai Caraus
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Такая погода будет сохраняться до 31 марта. Ночная температура же к концу месяца достигнет +8. 

По данным молдавских синоптиков, самым холодным за весь период наблюдений был март 1952 года, когда средняя месячная температура воздуха составила -3,7...-6,1 градусов. Самым теплым был март 1990 и 2017 годов – средняя месячная температура воздуха составила по территории +6,9...+9 градусов. 

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Что касается снегопадов в первый месяц весны, то они наблюдаются в среднем один раз в 6 лет. Возможны также сильный гололед (в среднем один раз в 20 лет) и метели (в среднем один раз в 40 лет).

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