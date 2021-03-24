Когда в Молдове закончится снег и наступит весна: что обещают синоптики

КИШИНЕВ, 24 мар - Sputnik. Погода в Молдове в первый месяц весны преподнесла немало сюрпризов. Кроме дождливых дней, страну также много раз засыпало снегом. Однако вскоре такие неблагоприятные погодные условия сменит настоящее весеннее тепло.

Как следует из прогноза Государственной гидрометеослужбы, в четверг еще будет облачно и ожидается местами слабый снег. Ночью возможны заморозки до -5 градусов по Цельсию в некоторых районах страны. Днем температура воздуха будет в пределах +1..+6 градусов.

В пятницу, 26 марта, также возможны слабые осадки. Ночью будет от 0 до -5 градусов. Но днем температура воздуха уже достигнет +9 градусов.

Заметно погода улучшится на выходных. В субботу синоптики не прогнозируют осадков, а воздух прогреется днем до +14. Ночью температура воздуха ниже нуля опускаться не будет.

В воскресенье ожидается уже +15, без существенных осадков. В то же время начнет теплеть и в ночное время: уже до +5.

Такая погода будет сохраняться до 31 марта. Ночная температура же к концу месяца достигнет +8.

По данным молдавских синоптиков, самым холодным за весь период наблюдений был март 1952 года, когда средняя месячная температура воздуха составила -3,7...-6,1 градусов. Самым теплым был март 1990 и 2017 годов – средняя месячная температура воздуха составила по территории +6,9...+9 градусов.

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Что касается снегопадов в первый месяц весны, то они наблюдаются в среднем один раз в 6 лет. Возможны также сильный гололед (в среднем один раз в 20 лет) и метели (в среднем один раз в 40 лет).

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