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Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области

Погодные рекорды Молдовы 25 марта

© REUTERS / Maxim Shemetov
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1679)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210325/34113472/Pogodnye-rekordy-Moldovy-25-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 25 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 25 марта на территории Молдовы зарегистрировали более трех десятилетий назад.

Билл Гейтс.
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1990 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 25 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1903 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -10,8 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1679)

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