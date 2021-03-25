Самый точный прогноз погоды: холода и снегопады не спешат отступать

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КИШИНЕВ, 25 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 марта погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ветер северный умеренный.

Средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 25 марта: ночью от -2 до 0, днем от +3 до +5.

С 26 марта в Молдове станет теплеть: днем - до +9, 27 марта воздух прогреется до +14.

Максимальная температура воздуха 28 марта достигнет +15, а ночью ожидается уже от 0 до +5 градусов.

Праздники и народные приметы

Православная церковь отмечает 25 марта память византийского монаха, летописца Феофана Исповедника.

На Руси этот день называли "Феофан", "Феофанов день", "Феофан – проломи наст".

На Феофана в первые часы дня выходили на улицу встречать весну. Считалось, что если утром появится туман, то в этот год будет большой урожай на лен и коноплю. Чтобы примета сбылась, разбрасывали по двору горсть конопляных и льняных семян для птиц.

Раньше волокно конопли шло на изготовление шпагата, веревок, грубых тканей, а конопляное масло – в пищу, использовали его и для малярных работ.

Также верили, что если в Феофанов день лед по затонам не тает, а тонет, то весь оставшийся год будет тяжелым. Также следили, с какой стороны от муравейников тает снег: если с южной – лето будет коротким и холодным.

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