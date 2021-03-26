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Самый точный прогноз погоды: каким будет конец марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1682)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210326/34123502/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 марта в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков. 

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Ветер северо-западный слабый до умеренного, днем местами порывистый. Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 марта: ночью от -1 до +1, днем от +9 до +11.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу погода будет без существенных изменений", - говорится в сообщении синоптиков. 

Днем 27 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум будет около нуля градусов. Днем сохранится теплая погода до +14. В воскресенье, 28 марта, температура ночью может подняться до +5, а днем она достигнет +15 градусов. 

Такая тенденция сохранится до 1 апреля, в этот день воздух прогреется до +17.

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В русской православной церкви 26 марта почитают память Никифора-исповедника, который жил в конце первого тысячелетия нашей эры и прославился благочестивой жизнью и подвигами во имя веры. Оставил после себя множество литературных трудов, посвященных богословию.

Раньше верили: если 26 марта туман, то лето будет ненастным. Солнечный день считали приметой будущего хорошего урожая зерновых. Северный ветер подул и прогремел первый гром – весна будет затяжной, а летние дни - холодными.

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Тема:
Погода в Молдове (1682)

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