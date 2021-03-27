Погодные рекорды Молдовы 27 марта

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 27 марта на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 27 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -6,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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