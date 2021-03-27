00:56 27 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.92
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Солнце зимой

Погодные рекорды Молдовы 27 марта

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1683)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210327/34147610/Pogodnye-rekordy-Moldovy-27-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 27 марта на территории Молдовы зарегистрировали полвека назад.

Верба на улице
© Sputnik / Павел Лисицын
Когда в Молдове закончится снег и наступит весна: что обещают синоптики

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +22,1 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 27 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1957 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -6,3 градуса.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,4 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1683)

По теме

Так: руки теплые, дышит, спит – собака нянчит младенца
Теплая погода в феврале: как это скажется на организме

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "А олени лучше!" – пехотинцы Северного флота испытали "секретное оружие"
USA: Trees downed as severe storms hit Tennessee
Видео: здесь бушевала стихия – из-за сильного шторма в Теннесси повалены деревья
Динамика браков и разводов в Молдове
Чего в Молдове больше - свадеб или разводов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться