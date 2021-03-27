Самый точный прогноз погоды: тепло, и надолго

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КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 27 марта погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 27 марта: ночью от +1 до +3, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 28 марта днём местами слабый дождь", - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью 28 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум будет около нуля градусов. Днем сохранится теплая погода до +15. В понедельник, 29 марта, температура ночью может подняться до +5, а днем она достигнет +14 градусов.

Такая тенденция сохранится до 1 апреля, в этот день воздух прогреется до +17.

Православные верующие 27 марта отмечают память преподобного Венедикта Нурсийского, игумена и празднование икон Божией Матери: Феодоровской, "Умиление" Себежской (Опочецкой), "Вертоград заключенный".

На Руси было принято обихаживать домашних животных, поскольку у многих из них в эти дни начиналась линька. Скотину выводили во двор, чистили и скребли ее, заговаривали от дурного глаза.

Об этом дне говорили: "На Скотника не ленись - скотинке поклонись". Существовали и другие поговорки о домашней живности: "Скотину водить - не разиня рот ходить"; "Корова на дворе - харч на столе".

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