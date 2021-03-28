Самый точный прогноз: теплая погода под аккомпанемент дождей

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КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 марта погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, днем пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый до умеренного, местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 28 марта: ночью от 0 до +3, днем от +12 до +14.

Ночью 28 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум будет около нуля градусов. Днем сохранится теплая погода до +15. На следующий день температура ночью может подняться до +5, а днем она достигнет +14 градусов.

"В понедельник, 29 марта, местами пройдут небольшие кратковременные дожди", – говорится в сообщении синоптиков.

Тенденция потепления сохранится до 3 апреля, в этот день воздух прогреется до +18.

Праздники и народные приметы

На эту дату по православному календарю приходится Александров день. Праздник получил название в честь двух святых мучеников – тезок, которых поминают в этот день вместе с Агапием и еще пятью страстотерпцами, пострадавшими за веру в IV веке.

На Александра ждали прилета птиц – это предвещало долгое вешнее тепло.

Особые приметы были связаны с поверьем, что на Александров день приходится разгар "волчьих свадеб". В этот период серые хищники становятся агрессивными и могут даже напасть на человека. Говорили, что если в лесу страшно воют волки и не дают спать, то избавиться от страха можно, перевернув подушку.

Кроме того, этот день назывался Лесным ухоженьем, потому что полагалось с большим уважением отзываться о лесе, который во многом был кормильцем крестьян – давал грибы, ягоды, дичь, целебные травы. Чтобы не заблудиться в лесу, произносили особые заговоры.

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