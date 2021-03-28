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"Желтый код" в Молдове: о чем предупреждают синоптики

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тема:
Погода в Молдове (1686)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210328/34163619/zheltyy-kod-v-moldove-o-chem-preduprezhdayut-sinoptiki.html

Метеорологи предостерегают: погодные условия будут потенциально опасны в течение сегодняшнего вечера и завтрашнего дня.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности.

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Речь идет об усилении ветра. Предупреждение будет действовать с 28 марта (17.00) по 29 марта (14.00). 

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду (55-70км/ч)", – говорится в сообщении Госгидрометео.

Согласно прогнозам синоптиков, 29 марта температура воздуха составит до +12 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. 

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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Тема:
Погода в Молдове (1686)

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