"Желтый код" в Молдове: о чем предупреждают синоптики

Метеорологи предостерегают: погодные условия будут потенциально опасны в течение сегодняшнего вечера и завтрашнего дня.

КИШИНЕВ, 15 мар – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила "желтый код" метеоопасности.

Речь идет об усилении ветра. Предупреждение будет действовать с 28 марта (17.00) по 29 марта (14.00).

"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду (55-70км/ч)", – говорится в сообщении Госгидрометео.

Согласно прогнозам синоптиков, 29 марта температура воздуха составит до +12 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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