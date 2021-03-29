Самый точный прогноз: ветрено и дождливо

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КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем местами порывистый. В связи с этим был объявлен "желтый код" метеоопасности.

Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 марта: ночью от 0 до +2, днем от +7 до +9.

Ночью 30 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум будет от - 2 до +3 градусов. Днем сохранится теплая погода, до +13.

"Во вторник, 30 марта, без осадков", – говорится в сообщении синоптиков.

На следующий день, 31 марта, температура ночью может подняться до +5, а днем будет +13 градусов. Тенденция потепления сохранится до 2 апреля, в этот день воздух прогреется до +18. Затем, начиная с 3 апреля, снова немного похолодает, до +13 днем.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке.

В народе говорили: "На Савина сани покинь, телегу подвинь". Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: "Крути – не крути, зима, морозь – не морозь, а весна уже вошла в свои права". На Савина ручьи бежали, даже если не было солнца, – такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет погожей.

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