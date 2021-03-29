08:47 29 Марта 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.15
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
LIVE:
Дождь.

Самый точный прогноз: ветрено и дождливо

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1687)
16210
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210329/34164330/gismeteo-pogoda-29-marta-moldova.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в понедельник погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, днем местами порывистый. В связи с этим был объявлен "желтый код" метеоопасности. 

Ветер.
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Желтый код" в Молдове: о чем предупреждают синоптики

Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 29 марта: ночью от 0 до +2, днем от +7 до +9.

Ночью 30 марта синоптики прогнозируют, что температурный минимум будет от - 2 до +3 градусов. Днем сохранится теплая погода, до +13.

"Во вторник, 30 марта, без осадков", – говорится в сообщении синоптиков. 

На следующий день, 31 марта, температура ночью может подняться до +5, а днем будет +13 градусов. Тенденция потепления сохранится до 2 апреля, в этот день воздух прогреется до +18. Затем, начиная с 3 апреля, снова немного похолодает, до +13 днем.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, жившего в Египте в III веке.

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

В народе говорили: "На Савина сани покинь, телегу подвинь". Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт.

Также говорили: "Крути – не крути, зима, морозь – не морозь, а весна уже вошла в свои права". На Савина ручьи бежали, даже если не было солнца, – такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет погожей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1687)

По теме

Известный российский синоптик - о том, когда в Молдову придет настоящая весна
Что мы знаем о дожде

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Итальянские фигуристы Николь Делла Моника и Маттео Гуарисе.
Фото: самые сексуальные и экстравагантные костюмы фигуристов на ЧМ-2021
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове за прошедшие семь дней
Сколько у Вас ровесников в Молдове.
Тот же год рождения: число ваших ровесников в Молдове

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться