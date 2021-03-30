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Погодные рекорды Молдовы 30 марта

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1a/33382774.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210330/34178163/Pogodnye-rekordy-Moldovy-30-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 30 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 30 марта на территории Молдовы зарегистрировали примерно в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

Дождь.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Самый точный прогноз: теплая погода под аккомпанемент дождей

По информации синоптиков, в тот день 1947 года воздух прогрелся до +23,3 градуса.

А температурный минимум 30 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1899-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -5,2 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,5 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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