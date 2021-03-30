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Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать на этой неделе

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210330/34178268/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-kakikh-syurprizov-zhdat-na-etoy-nedele.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики объявили о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 марта: ночью от 0 до +2, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. Во вторник без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Голуби
© Sputnik / Mihai Caraus
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Максимальная температура воздуха 31 марта составит от +8 до +13, а минимальная – от 0 до +5. Днем 1 апреля ожидается до +17 и без осадков. Такой же температурный режим вероятен и 2 апреля, правда возможны кратковременные слабые дожди. На 3 и 4 апреля синоптики передают до +13 градусов с кратковременными осадкам, а 5 апреля температурный максимум хоть и не изменится, но уже без дождей. 

Праздники и народные приметы

Православная церковь 30 марта почитает память преподобного Алексия, преподобного Макария и мученика Марина. 

Согласно народным приметам, если в этот день сплести сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год будет хорошо ловиться рыба. Считалось, если помолиться Алексию, то будет много меда.

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