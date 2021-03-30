Самый точный прогноз погоды: каких сюрпризов ждать на этой неделе

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики объявили о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер северо-восточный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +8 до +13 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 марта: ночью от 0 до +2, днем от +11 до +13.
"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. Во вторник без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 30 марта почитает память преподобного Алексия, преподобного Макария и мученика Марина.
Согласно народным приметам, если в этот день сплести сеть и отправиться с ней на рыбалку, то весь год будет хорошо ловиться рыба. Считалось, если помолиться Алексию, то будет много меда.
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