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Погодные рекорды Молдовы 31 марта

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210331/34192517/Pogodnye-rekordy-Moldovy-31-marta.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 31 мар - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 31 марта на территории Молдовы зарегистрировали примерно в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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© Sputnik / Evghenii Panasenco
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По информации синоптиков, в этот день в 1947 году воздух прогрелся до +25,1 градуса.

А температурный минимум 31 марта на территории Молдовы зафиксирован в 1908-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,5 градусов по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 29,6 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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