Самый точный прогноз погоды: какой температурный максимум ждет в начале апреля

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики объявили о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер западный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 31 марта: ночью от +2 до +4, днем от +12 до +14.
"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 31 марта почитает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия Никомидийских, преподобного Анина монаха.
Согласно народным приметам, если в этот день пропали скворцы, то погода скоро испортится. Люди верили, что 31 марта нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, поскольку с этими продуктами можно отдать счастье малыша. Считалось, что в этот день нельзя совершать покупки, так как они будут неудачным.
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