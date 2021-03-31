Самый точный прогноз погоды: какой температурный максимум ждет в начале апреля

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КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 31 марта в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики объявили о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер западный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 31 марта: ночью от +2 до +4, днем от +12 до +14.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В четверг без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 1 апреля составит от +12 до +17, а минимальная – от +1 до +6 градусов. Без осадков. Днем 2 апреля температурный режим не изменится, однако местами вероятны кратковременные дожди. Такой же температурный режим вероятен и 2 апреля, правда, также возможны кратковременные слабые дожди. С 3 по 5 апреля синоптики обещают до +13 градусов с кратковременными осадками. А с 6 апреля максимум вновь составит до +17.

Православная церковь 31 марта почитает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия Никомидийских, преподобного Анина монаха.

Согласно народным приметам, если в этот день пропали скворцы, то погода скоро испортится. Люди верили, что 31 марта нельзя никому давать хлеб и соль, если в семье есть маленький ребенок, поскольку с этими продуктами можно отдать счастье малыша. Считалось, что в этот день нельзя совершать покупки, так как они будут неудачным.

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