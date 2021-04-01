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Цветущая вишня

Погодные рекорды Молдовы 1 апреля

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
Погода
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 1 апреля на территории Молдовы зарегистрировали всего несколько лет назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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По информации синоптиков, в этот день в 2016 году воздух прогрелся до +25,8 градуса.

А температурный минимум 1 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1908-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,3 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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