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Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
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Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 апреля в Молдове погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления. Синоптики объявили о переменной облачности, без осадков. Ветер юго-западный слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 1 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +14 до +16.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В пятницу местами пройдут кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Голуби
© Sputnik / Mihai Caraus
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Максимальная температура воздуха 2 апреля составит от +12 до +17, а минимальная – от 0 до +5 градусов. Днем 3 апреля ожидается до +13. Местами возможны кратковременные слабые дожди. На 4 апреля синоптики передают до +10 днем и слабые осадки. С 5 апреля температура начнет вновь расти. На 7 апреля максимум вновь составит до +17.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 1 апреля почитает память праведной Софии, княгини Слуцкой, мучеников Хрисанфа и Дарии (283) и с ними мучеников Клавдия трибуна, Иларии, жены его, Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона. Кроме того, в этот день почитается икона Божией Матери, именуемой "Умиление", Смоленской (1103).

Согласно народным приметам, если 1 апреля установится теплая и ясная погода, то лето будет сухим. Считалось, что по погоде в этот день можно судить, каким будет октябрь.

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