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Погодные рекорды Молдовы 2 апреля

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210402/34223997/pogodnye-rekordy-moldova-2-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 2 апреля на территории Молдовы зарегистрировали в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

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По информации синоптиков, в этот день в 1952 году воздух прогрелся до +24,1 градуса.

А температурный минимум 2 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1949-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,8 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 28,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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