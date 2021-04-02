Самый точный прогноз погоды: впереди дожди и похолодание

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 2 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночью местами слабые, днем на большей части страны кратковременные дожди. Ветер западный, слабый. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 2 апреля: ночью от +2 до +4, днем от +12 до +14.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В субботу местами пройдут кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 3 апреля составит от +8 до +13, а минимальная – около 0. Днем 4 апреля ожидается до +10. Местами возможны кратковременные дожди. Погода 5 апреля не изменится. С 6 апреля температура начнет вновь расти – ожидается уже до +16. На 7 апреля максимум вновь составит до +17. Осадков не предвидится.

Православная церковь 2 апреля почитает память преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского, преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных, мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии, мучениц Анатолии, Фото, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика Севастиана.

Согласно народным приметам, если 2 апреля идет дождь, то будет хороший урожай грибов. Люди верили, что если в этот день выпить воды из колодца, то можно излечиться.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova