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Весна.

Погодные рекорды Молдовы 3 апреля

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1688)
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Sputnik Молдова
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 3 апреля на территории Молдовы зарегистрировали порядка 50 лет назад.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1975 году воздух прогрелся до +25,8 градуса.

А температурный минимум 3 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1910-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 30,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1688)

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