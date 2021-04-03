Самый точный прогноз погоды: сначала потепление, а потом снова похолодание

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КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 3 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности.

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 3 апреля: ночью от 0 до +2, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В воскресенье временами выпадут осадки", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 4 апреля составит от +7 до +12, а минимальная – от -1 до +4. Днем 5 апреля ожидается до +15. На 6 апреля передают до +16, а 7 апреля – до +18. Осадков не предвидится.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 3 апреля почитает память святителя Фомы, патриарха Константинопольского, преподобного Иакова, епископа, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского.

Также в этот день поминают усопших – Родительская Суббота.

Согласно народным приметам, если 3 апреля пройдет гроза, то год будет урожайным. Считалось, что желтые лучи у восходящего солнца – к хорошей погоде.

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