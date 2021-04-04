Погодные рекорды Молдовы 4 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 4 апреля на территории Молдовы зарегистрировали более 75 лет назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1945 году воздух прогрелся до +25,1 градуса.

А температурный минимум 4 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1963-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -5,9 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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