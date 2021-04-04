Самый точный прогноз погоды: снова пройдут дожди

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КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 4 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления.

Будет облачно с прояснениями, временами пройдут осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северный слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +7 до +12 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 4 апреля: ночью от -2 до +3, днем от +7 до +12.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В понедельник без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 5 апреля составит от +10 до +15 градусов, а минимальная – от -3 до +2. Днем 6 апреля погода не изменится. В последующие дни снова пройдут дожди, а затем будет сухо и потепление продолжится.

Праздники и народные приметы

В этот день православные верующие чтут память священномученика Василия Анкирского, жившего в IV веке.

В народе день памяти Василия получил множество названий. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Если кто-то собирался строить новый дом, хлев или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили, поскольку считалось, что дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

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