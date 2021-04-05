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Кишинев в режиме ЧП

Самый точный прогноз погоды: тепло к нам не спешит

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1692)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 5 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 5 апреля: ночью от 0 до -2, днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. Во вторник без осадков, лишь вечером пройдут слабые дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Максимальная температура воздуха 6 апреля составит от +12 до +17 градусов, а минимальная – от -3 до +2. Днем 7 апреля похолодает, снова пройдут дожди. 

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В этот день верующие православные чтут память преподобномученика Никона Сицилийского, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. Продолжается Великий пост.

Именины у Сергея, Макара, Ильи, Георгия, Алексея, Василия, а также у Анастасии, Варвары, Пелагеи и Лидии.

  • Ночью видно ясное небо со звездами — жди утром заморозков.
  • Кошка чихает или кашляет, то в ближайшее время пойдет дождь.
  • На реке волна бьет навстречу текущей волне — жди дождя.
  • Воды в реке не прибавляется весной — жди жаркое лето.
  • Солнце в кругах — урожайный год будет.
  • Жарко днем, а ночью холодно — жди хорошую погоду.
  • Белки выходят из своих гнезд, когда чувствуют тепло.
  • Дворовые птицы выщипываются — жди ненастья.

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Тема:
Погода в Молдове (1692)
Теги:
погода

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