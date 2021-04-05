01:48 05 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD18.07
  • RUB0.24
  • RON4.33
  • UAH0.65
Поиск

Погодные рекорды Молдовы 5 апреля

© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1691)
27 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/03/10/33997353.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210405/34258168/pogodnye-rekordy-moldovy-5-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 5 апреля на территории Молдовы зарегистрировали чуть более двадцати лет назад.

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1998 году воздух прогрелся до +26,5 градуса.

А температурный минимум 5 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1963-м. Тогда столбики термометров в Молдове показали -4,5 градуса по Цельсию.

Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными данным числом и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 31 градус.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1691)
Теги:
погода

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
В одном из кишиневских кафе посетители могут посидеть за ождним столом с кошками.
Фото: гладь, чеши, люби - котокафе в Кишиневе
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Итоги недели в видео: ЧП в Молдове, политический кризис и громкие заявления
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться