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Самый точный прогноз погоды: Молдову снова ждет похолодание

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1693)
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Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 6 апреля погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Переменная облачность, без  осадков, лишь к вечеру местами слабый дождь. Ветер южный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 6 апреля: ночью от 0 до +2, днем от +13 до +15.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 07 апреля пройдут смешанные осадки", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Днем 7 апреля похолодает, максимальная температура воздуха составит от +3 до +8 градусов, а минимальная – от 0 до +5, ожидаются дожди. 8-9 апреля погода улучшится, ожидается до 11-12 градусов. 10-12 апреля воздух прогреется до 16-17 градусов по Цельсию.

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В этот день православные верующие чтут память святителя Артемия (Артемона), епископа Солунского, жившего в Селевкии Писидийской в I-II веках.

На Руси день памяти святого назывался "Артемон – дери полоз". В это время погода была уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не сменили сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

В этот день крестьяне жгли костры во дворе и обходили избы кругами, поскольку считалось, что это отгоняет нечистую силу. Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путь к церкви.

Вечером начиналась подготовка к Благовещенью. Поскольку любая работа в этот праздник считалась грехом, люди старались сделать все неотложные дела. Накануне праздника все православные верующие ехали к вечере.

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Тема:
Погода в Молдове (1693)

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