Самый точный прогноз погоды: в Молдове похолодало

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КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 апреля погода в Молдове будет определяться влиянием области пониженного атмосферного давления.

Будет облачно, временами осадки смешанного характера. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, днем местами порывистый.

Средняя температура в дневные часы составит от +3 до +8 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 7 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +4 до +6.

"Метеорологические факторы будут cпособствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 8 апреля без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Днем 8 апреля сохранится прохладная погода, максимальная температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а минимальная – от 0 до +5, ожидаются дожди. 9 апреля погода улучшится, ожидается до 7-12 градусов тепла. 10-12 апреля воздух прогреется до 16-17 градусов по Цельсию.

Один из главных христианских праздников, Благовещение, отмечают 7 апреля.

Считалось, что работать на Благовещение нельзя. Говорили: "В это день птица гнездо не вьет, а девица косу не плетет".

Раньше была распространена традиция в Благовещение прыгать через костры, чтобы снять с себя порчу и сглаз. А еще в этот день выпускали птиц из неволи.

Предки верили, если 7 апреля началась гроза, то будет теплое лето и хороший урожай орехов. Если же в этот день сыро, то стоит ждать летом много грибов. Солнечное и безоблачное небо – примета к тому, что летом будут грозы.

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