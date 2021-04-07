01:18 07 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.01
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.65
Поиск
Весна

Погодные рекорды Молдовы 7 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1694)
31 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/04/05/34259901.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210407/34286606/pogodnye-rekordy-moldovy-7-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Самым холодным 7 апреля на территории Молдовы было чуть менее века тому назад.

Люди наслаждаются освежающей водой фонтана Unisphere в парке Flushing Meadow Corona в районе Квинс
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1936 году температура опустилась до – 4,2 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +28,6 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 32,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1694)

По теме

Энергии Солнца и ветра мало: Гейтс – о ресурсе, который сохранит климат
США официально вернулись в Парижское соглашение по климату
Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: в Белом доме – белый кролик: кто гостил у Байдена на Пасху
Собака Джо Байдена терроризирует сотрудников Белого дома
Видео: кусачий Мейджор, или Неожиданная проблема президента США
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать
Чрезвычайное положение в Молдове: что надо знать

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться