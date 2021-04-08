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Погодные рекорды Молдовы 8 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210408/34300192/pogodnye-rekordy-moldovy-8-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Самым холодным 8 апреля на территории Молдовы было более века тому назад.

Люди наслаждаются освежающей водой фонтана Unisphere в парке Flushing Meadow Corona в районе Квинс
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1936 году температура опустилась до – 3,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали чуть более сорока лет тому назад, в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +27,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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