Погодные рекорды Молдовы 8 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Самым холодным 8 апреля на территории Молдовы было более века тому назад.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в этот день в 1936 году температура опустилась до – 3,9 градуса по Цельсию.

А температурный максимум зарегистрировали чуть более сорока лет тому назад, в 1975 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +27,4 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 31,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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