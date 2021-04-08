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Солнце

Самый точный прогноз погоды: холод не спешит отступать

© Sputnik / Yana Zaharova
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210408/34300311/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-pokholodalo.html

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КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, восьмого апреля погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
Изменение климата: влияние на природу и человека

Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +6 до +11 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 8 апреля: ночью от -3 до -1, днем от +7 до +9.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. 9 апреля без существенных осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Днем 9 апреля сохранится прохладная погода, максимальная температура воздуха составит от +7 до +12 градусов, а минимальная – от -2 до +3, без осадков. 10 апреля погода улучшится, ожидается от +11 до +16 градусов тепла. 11-14 апреля воздух прогреется до 17-19 градусов по Цельсию.

Праздники и народные приметы
Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

В этот день православная церковь совершает празднование в честь собора Архангела Гавриила.

На Руси этот день называли "Гавриил-благовест", "день Архангела Гавриила", "Архангел Гавриил", "Гавриил".

Святой покровитель этого дня считается целителем от лихорадки. Иногда его называют и благовестником, поскольку именно он принес Деве Марии благую весть о рождении Спасителя.

Если в этот день бывал светлый восход солнца, убирали всю санную сбрую и говорили: "Выверни оглобли". Также на Гавриила полагалось закончить последнюю пряжу, потому что считалось, что работа в последующие дни пойдет не впрок, а неотложные дела в поле и по хозяйству с наступлением весны не дадут долго сидеть за прялкой.      

По народным приметам, если на Гавриила зазеленела черемуха, то можно сажать ранний картофель. Если на Архангела Гавриила грянули заморозки, то весна будет долгой и холодной.

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