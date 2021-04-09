Погодные рекорды Молдовы 9 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Наименьшие показатели температуры воздуха 9 апреля на территории Молдовы были зафиксированы дважды за всю историю наблюдений.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1892 и 1956 годах в этот день среднее дневное значение составило -4,6 градуса.

А температурный максимум 9 апреля на территории Молдовы зафиксирован также дважды - в 1948 и в 1986 годах. Тогда столбики термометров в Молдове показали +24,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями в указанную дату составила 28,9 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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