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Весна в Кишиневе

Погодные рекорды Молдовы 9 апреля

© Sputnik / Mihai Caraus
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1696)
19 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210409/34312679/pogodnye-rekordy-moldovy-9-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Наименьшие показатели температуры воздуха 9 апреля на территории Молдовы были зафиксированы дважды за всю историю наблюдений.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1892 и 1956 годах в этот день среднее дневное значение составило -4,6 градуса.

А температурный максимум 9 апреля на территории Молдовы зафиксирован также дважды - в 1948 и в 1986 годах. Тогда столбики термометров в Молдове показали +24,3 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями в указанную дату составила 28,9 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1696)

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