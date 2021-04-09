Самый точный прогноз погоды: морозные ночи и теплые дни

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КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 9 апреля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 9 апреля: ночью от -3 до -1, днем от +10 до +12.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. 10 апреля без осадков", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Днем 10 апреля будет теплая погода, максимальная температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, а минимальная – в районе нуля и без осадков. 11-14 апреля воздух прогреется до 17-19 градусов по Цельсию. 14 и 15 апреля могут пройти кратковременные дожди.

Праздники и народные приметы

В этот день почитается память женщины, которая жила в Салониках в III-iV веках.

Святую Матрону считали покровительницей хозяек. Поэтому женщины в этот день молились и просили святую помочь им в работе.

Было принято перебирать запасы. Все делили на две части и испорченные продукты либо выбрасывали, либо пытались использовать их в пищу, если это было возможно. Если речь шла о семенах, то отборные семена впоследствии высаживали.

Люди верили, что в этот день нельзя ссориться, так как потом не удастся помириться.

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