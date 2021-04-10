00:59 10 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.32
  • USD17.97
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.64
Поиск
Кишинев, апрель

Погодные рекорды Молдовы 10 апреля

Sputnik Молдова
Погода
Получить короткую ссылку
Тема:
Погода в Молдове (1698)
28 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210410/34331730/pogodnye-rekordy-moldovy-10-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Наиболее холодный воздух 10 апреля на территории Молдовы был зафиксирован более века назад.

Весна
© Sputnik / Miroslav Rotari
Известный российский синоптик - о том, когда в Молдову придет настоящая весна

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1892 году в этот день среднее дневное значение составило -4,1 градуса.

А температурный максимум 10 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1973 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали +26,7 градуса.

Таким образом разница между предельными значениями в этот день составляет 30,8 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Погода в Молдове (1698)

По теме

Изменение климата: влияние на природу и человека
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
Четыре приоритета: Гутерреш назвал шаги для борьбы с изменением климата

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Принц Филипп, 2020 год.
Фото: памяти принца Филиппа, герцога Эдинбургского
Как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Видео: как бизнес в Латвии выживает в пандемию коронавируса
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы
Топ-10 самых богатых политических партий Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться