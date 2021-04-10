Самый точный прогноз погоды: днем теплеет, а ночью сохраняются заморозки

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КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 10 апреля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от +11 до +16 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 апреля: ночью от -3 до -1, днем от +13 до +15.

"Метеорологические факторы будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. В воскресенье, 11 апреля, без существенных изменений", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Днем 11 апреля будет теплая погода, максимальная температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, а минимальная – в районе нуля и без осадков. 12-13 апреля воздух прогреется до 17-20 градусов по Цельсию, ночью уже не прогнозируют заморозков. 14 и 15 апреля могут пройти кратковременные дожди, также ожидается похолодание примерно до +11 градусов.

Праздники и народные приметы

В старину 10 апреля называли Днем Иллариона.

Считалось, что 10 апреля обязательно нужно почистить пруд, предварительно перекрестившись, чтобы водяной в омут не утянул. Также в этот день около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться.

Славяне верили, что, как только зацветает мать-и-мачеха, Степанов венок теряет свою силу – его еще 15 августа плели члены семьи все вместе. И обычно такой венок использовали для лечения болезней как оберег и талисман. Из венка выдергивали растения и заваривали на их основе чай. Дом в это время наполнялся ароматом, который также считали целебным. 10 апреля также рвали мать-и-мачеху, готовили на ее основе различные снадобья.

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