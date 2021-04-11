Самый точный прогноз погоды: в Молдове кратковременно потеплеет

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КИШИНЕВ, 11 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 апреля погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.

Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.

Средняя температура в дневные часы составит от +12 до +17 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 10 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +14 до +16.

Днем 12-13 апреля будет теплая погода, максимальная температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, а минимальная – в районе нуля, без осадков. 14 и 15 апреля могут пройти кратковременные дожди, также ожидается похолодание примерно до +11 градусов.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает день памяти священномученика Кирилла Илиопольского, диакона.

На Руси этот день называли "Кирилл – берещение". На Кирилла было принято "слушать" березу. К этому дереву на Руси всегда относились с особой любовью и уважением. Береза считалась деревом жизни, здоровья и благополучия.

Конечно, с березой было связано множество поверий. Например, в старину верили, что если заболевшего ребенка слегка хлестнуть березовым прутиком, то болезнь немедленно уйдет, а если воткнуть ветку березы в крышу дома, то она защитит жилище от молнии и пожара.

Любовное и почтительное отношение к березе в христианскую эпоху подкреплялось еще и тем, что, по преданию, именно она укрыла Пресвятую Богородицу и младенца Христа от непогоды.

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