Погодные рекорды Молдовы 12 апреля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха 12 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в позапрошлом веке.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1893 году в этот день минимальный показатель столбика термометра составил -3,3 градуса.

А температурный максимум 12 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1972 году. Тогда температура воздуха в Молдове достигла +25,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями в этот день составляет 29 градусов.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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