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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 12 апреля

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Погода
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12 0 0
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210412/34343375/pogodnye-rekordy-moldovy-12-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха 12 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в позапрошлом веке.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1893 году в этот день минимальный показатель столбика термометра составил -3,3 градуса.

А температурный максимум 12 апреля на территории Молдовы был зафиксирован в 1972 году. Тогда температура воздуха в Молдове достигла +25,7 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями в этот день составляет 29 градусов. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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