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Собака породы джек-рассел-терьер греется на солнце

Погодные рекорды Молдовы 13 апреля

© Sputnik / Максим Блинов
Погода
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210413/34355970/Pogodnye-rekordy-Moldovy-13-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 13 апр - Sputnik. Наименьший показатель температуры воздуха 13 апреля на территории Молдовы зафиксировали больше 80 лет назад.

Бабочка на цветке
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1938 году в этот день минимальный показатель столбика термометра составил -4,3 градуса.

А температурный максимум 13 апреля на территории Молдовы зафиксировали в 1972 году. Тогда температура воздуха в Молдове достигла +25,3 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями в этот день составляет 29,6 градуса. 

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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