Самый точный прогноз погоды: впереди похолодание

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 апреля в Молдове погода будет определяться областью нормального атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +15 до +20 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 13 апреля: ночью от +1 до +3, днем от +16 до +18.

"Метеорологические факторы не будут способствовать интенсивному накоплению вредных примесей в воздухе. В среду местами возможны небольшие кратковременные дожди", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Праздники и народные приметы

Максимальная температура воздуха 14 апреля составит от +9 до +14, а минимальная – от +1 до +6. В дневные часы возможны слабые кратковременные дожди. Днем 15 апреля ожидается до +11, вероятны осадки. На 16 апреля передают максимум до +10 днем, а 17 апреля – до +14. Осадков не предвидится.

Православная церковь 13 апреля почитает Иверскую икону Божией Матери, а также поминает священномученика Ипатия, епископа Гангрского, святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея России, чудотворца, святителя Иннокентия, митрополита Московского.

Согласно народным приметам, если 13 апреля синее небо при безветренной погоде, а также прозрачные облака, то можно ожидать дождь. А если день солнечный, то это примета к тому, что лето будет теплым. Считалось, что если утренний туман стелется облаками, то это к дождю.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova