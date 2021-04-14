Погодные рекорды Молдовы 14 апреля

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 14 апреля на территории Молдовы зарегистрировали во второй половине прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.
По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,5 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 14 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1946 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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