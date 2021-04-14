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Весна

Погодные рекорды Молдовы 14 апреля

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Погода
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Тема:
Погода в Молдове (1701)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210414/34371043/pogodnye-rekordy-moldovy-14-aprelya.html

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Наивысший показатель температуры воздуха 14 апреля на территории Молдовы зарегистрировали во второй половине прошлого века.

Ледовое покрытие в акватории Баренцева моря
© Sputnik / Валерий Мельников
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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы.

По информации синоптиков, в 1972 году в этот день воздух прогрелся до отметки +25,5 градуса по Цельсию.

А температурный минимум 14 апреля на территории Молдовы зафиксирован в 1946 году. Тогда столбики термометров в Молдове показали -2,8 градуса.

Таким образом, разница между предельными значениями составила 28,3 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1701)

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