Самый точный прогноз погоды: дожди и похолодание

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 апреля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов по Цельсию.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 апреля: ночью от +4 до +6 , днем от +11 до +13.
"Метеорологические факторы будут преобладать на накопление вредных примесей в воздухе. В четверг временами дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.
Праздники и народные приметы
В народе 14 апреля называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь.
В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос.
Наблюдали за погодой и анализировали приметы, пытаясь правильно определить начало посевной и объемы урожая.
Если разливалось в Марьин день много воды, то стоило готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.
Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.
Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.
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