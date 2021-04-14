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Весна

Самый точный прогноз погоды: дожди и похолодание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Погода
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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (140)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/pogoda/20210414/34371470/samyy-tochnyy-prognoz-pogody.html

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 14 апр – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 апреля в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Синоптики сообщают о переменной облачности, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Средняя температура в дневные часы составит от +9 до +14 градусов по Цельсию.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 14 апреля: ночью от +4 до +6 , днем от +11 до +13.

"Метеорологические факторы будут преобладать на накопление вредных примесей в воздухе. В четверг временами дождь", – сообщили в Госгидрометеорологической службе.

Краски молдавской весны: как пробуждается природа - видео
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Краски молдавской весны - как пробуждается природа
Максимальная температура воздуха 15 апреля достигнет +11, также вероятны осадки. На 16 апреля передают максимум до +10 днем, а 17 апреля – до +14. Осадков не предвидится. В последующие дни в республике продолжит холодать. К 20 апреля дневной максимум достигнет +10 градусов.

Праздники и народные приметы

В народе 14 апреля называли Марья-пролубница, Марья-Египетская, пустые щи, Марья - зажги снега, заиграй овражки, распусти огонь. 

В народе считали, что если в этот день разольется полая вода, то будет большая трава и ранний покос. 

Церковный православный календарь
© Sputnik
Православный календарь на 2021 год

Наблюдали за погодой и анализировали приметы, пытаясь правильно определить начало посевной и объемы урожая.

Если разливалось в Марьин день много воды, то стоило готовиться к хорошему сенокосу и разнотравью.

Если в ночь на 14 апреля небо было ясным, чистым и звездным, то ожидался хороший и щедрый урожай, а ночное небо, затянутое тучами, предвещало теплую погоду на следующий день.  

Гроза в конце второй недели апреля считалась неблагоприятным знаком: лето предстояло засушливое.

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Тема:
Коронавирус в апреле 2021 (140)

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